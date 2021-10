Xbox festeggia 20 anni trasformando il sito nella nostalgica dashboard di Xbox 360

Come parte delle celebrazioni per il 20° anniversario di Xbox, Microsoft ha aggiornato il sito Web di Xbox con un restyling che riprende l'era Xbox 360.

La prima pagina su Xbox.com ora mostra annunci per giochi come Back 4 Blood, Far Cry 6 e Nickelodeon All-Star Brawl fatti per sembrare che escano su Xbox 360. In effetti, l'intera prima pagina del sito web ha un tema Xbox 360.

La dashboard blade su Xbox 360 è stata un'interfaccia utente molto amata che è stata successivamente eliminata tramite aggiornamenti di sistema. Potremmo non vedere mai il suo ritorno, ma questo è già qualcosa.

Il 2021 segna il 20° anniversario del marchio Xbox e di uno dei franchise di punta di Microsoft, Halo. Oltre ad aggiornare il sito Web, Microsoft sta lanciando un controller Xbox in edizione speciale e un auricolare a tema, mentre è in arrivo una nuova console Xbox Series X con marchio Halo. L'anniversario esatto è il 15 novembre e non saremmo sorpresi se Microsoft avesse in serbo altre novità per festeggiare il compleanno.

Nelle notizie correlate, l'account di Microsoft Xbox Game Studios Publishing ha recentemente suscitato discussioni con tweet su una sorta di annuncio che i fan pensavano potesse essere collegato a Fable. I tweet sono stati successivamente cancellati e Xbox ha affermato che non ci sono notizie sull'arrivo di Fable.

Fonte: Gamespot.