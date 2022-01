Xbox da record nel 2021: grazie a Xbox Series X/S e Xbox Game Pass è il miglior anno di sempre per Microsoft

Xbox Series X/S hanno portato parecchi soldi a Microsoft lo scorso trimestre rispetto alla finestra di lancio delle festività del 2020, con la società che ha registrato ricavi hardware da Xbox in aumento del 4% anno su anno.

Microsoft ha riportato i risultati finanziari per il suo secondo trimestre fiscale (i tre mesi che terminano il 31 dicembre 2021), mostrando che l'attività gaming dell'azienda è cresciuta.

Complessivamente, Microsoft ha registrato ricavi in ​​aumento del 20% a $51,7 miliardi con un utile netto in aumento del 21% a $18,8 miliardi.

La divisione More Personal Computing, che include i ricavi di Xbox, ha registrato entrate in ​​aumento del 15% a 17,5 miliardi di dollari.

I ricavi dei giochi di Microsoft sono aumentati di un più modesto 8%, con le entrate dei contenuti e dei servizi Xbox in aumento del 10% su base annua, un miglioramento rispetto alla crescita del 2% e al calo del 4% registrati rispettivamente nei due trimestri precedenti.

Microsoft ha attribuito l'aumento delle entrate dei contenuti Xbox alla crescita delle vendite proprietarie e degli abbonamenti a Game Pass, parzialmente compensato da un calo sul fronte delle terze parti.

Inoltre, grazie a Daniel Ahmad, scopriamo i dati dell'anno solare 2021 di Xbox. La divisione ha incassato $16.28 miliardi con una crescita del 17.7%. E' un record che supera la precedente cifra del 2020. L'aumento del 63.3% del segmento hardware nel 2021 è dovuto a Xbox Series X/S. Nel 2020 le console sono state disponibili solo a novembre e dicembre.

Microsoft's Gaming division (Xbox) reported revenue of .28 billion for the 2021 calendar year:



- Best calendar year on record, beating previous high of 2020

- Total gaming revenue up 17.7% YoY

- Content & Services revenue up 8.8% YoY

- Hardware revenue up 63.3% YoY pic.twitter.com/84MkOsnMkG — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Content & Services revenue was .6 billion, up 8.8% YoY.



- Content & Services continues to be a key driver. Increased digital product mix.



- Game Pass + First Party title sales up YoY



- Decline in third party title sales



Content & Services = 77% of revenue pic.twitter.com/ArQsX4ywjp — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

In Summary:



- Xbox Series X|S sell in is now over 12m (Estimate)

- Xbox Game Pass subscriptions are over 25m



Fun Fact: If you add Xbox revenue + projected Activision Blizzard revenue you get .9 billion for 2021. Not that MS recognises this revenue or the deal is closed yet. pic.twitter.com/fqZjO17ys7 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 25, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Anche per l'anno solare 2021 si segnala un calo delle entrate dai prodotti di terze parti, ma ci sono i numeri positivi di Xbox Game Pass e dei titoli first party che controbilanciano.

Importante anche l'aumento della produzione di Xbox Series S per soddisfare la domanda. La "piccola" di casa Microsoft ha riscosso un successo che in pochi si aspettavano. Daniel Ahmad, infine, riferisce che le vendite di Xbox Series X/S hanno raggiunto 12 milioni di unità circa secondo le stime.

Fonte: Gamesindustry - Twitter.