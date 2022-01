Xbox nel 2022 avrà oltre 30 esclusive per un insider

Il 2022 potrebbe essere un anno stellare per Xbox: secondo l'insider e YouTuber Colteastwood verranno infatti pubblicate più di 30 esclusive, create sia da studi first-party che da team di terze parti con i quali Xbox ha stretto un accordo.

Il video ci mostra diversi titoli che già sappiamo uscire quest'anno come appunto Starfield (in arrivo a novembre), S.T.A.L.K.E.R. 2 e The Anacrusis (che sarà disponibile in anteprima per gli abbonati ad Xbox Game Pass tra qualche giorno). Tuttavia l'insider afferma che ci sono anche altri titoli che non sono ancora stati annunciati ufficialmente e che dovrebbero uscire quest'anno, portando così il numero di esclusive a oltre trenta.

Insomma, per l'insider quest'anno segnerà l'arrivo di tanti giochi per l'ecosistema Xbox che faranno felici sicuramente tutti i giocatori. Come sempre, le esclusive di Xbox Game Studios saranno disponibili al day one per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video dello YouTuber che mostra i giochi conosciuti che saranno disponibili quest'anno.

Ora non ci resta che attendere e vedere se Xbox annuncerà nuovi titoli nel corso dell'anno appena iniziato.