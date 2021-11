Xbox aggiunge oltre 70 giochi al programma retrocompatibilità. Ci sono anche le trilogie di Max Payne e Fear

Durante l'evento Xbox 20th Anniversary Celebration sono stati annunciati numerosi titoli in arrivo nel programma di retrocompatibilità di Xbox, insieme ad alcune sorprese per i titoli FPS Boost.

Ad oggi, i possessori di Xbox Series X/S possono godere di oltre 70 titoli aggiuntivi che vanno dai classici cult più piccoli ai successi più mainstream. Di particolare rilievo, l'intera trilogia di Max Payne e Fear è ora giocabile per la prima volta su una moderna console Xbox.

Altre aggiunte degne di nota includono sparatutto come Timesplitters e il suo sequel, insieme a franchise con una forte associazione Xbox, come l'intero franchise Dead or Alive.

La Lista Completa dei giochi aggiunti.

A partire da ora, ogni gioco Dead or Alive, dal primo fino a Dead or Alive 6, è giocabile grazie alla retrocompatibilità. Otogi e Otogi 2 sono altri titoli che potrebbero suscitare l'interesse dei giocatori moderni che potrebbero non averne sentito parlare. Questi giochi d'azione sono stati sviluppati da From Software, i progenitori della formula Soulsborne.

Come parte di questo aggiornamento della retrocompatibilità, quasi 40 titoli hanno aggiunto il supporto FPS Boost. Ciò include Fear and Fear 3, così come i giochi esistenti all'interno della libreria come l'intera serie Gears of War fino alla Ultimate Edition.

La retrocompatibilità di Xbox è stata introdotta per la prima volta nel 2015 con una selezione limitata di titoli Xbox 360 e Xbox originali. Nei sei anni successivi, la libreria è cresciuta nel tempo. FPS Boost è stato introdotto su Xbox Series X/S quest'anno, consentendo ai giochi di raddoppiare o addirittura quadruplicare i framerate originali in alcuni casi senza l'intervento dello sviluppatore.

Fonte: Gamepur.