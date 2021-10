Xbox continuerà con le acquisizioni! Phil Spencer: 'non abbiamo assolutamente finito'

Secondo il boss di Xbox, Phil Spencer, Microsoft continuerà ad acquistare altri studi di sviluppo di giochi.

Parlando a un evento del Wall Street Journal, Spencer ha detto che Microsoft "sicuramente" acquisirà altri studi, anche se non ci sono tempistiche per quando questo potrebbe avvenire.

"Non abbiamo assolutamente finito", ha detto Spencer, come riportato da Tom Warren. "Non c'è una tempistica, ma se troviamo lo studio adatto lo faremo... assolutamente."

Spencer non ha fornito alcuna indicazione su quali studi Xbox potrebbe voler acquisire, ma ha affermato che Microsoft vuole comprare un altro studio giapponese.

L'ultima grande acquisizione di Microsoft è stata quella di ZeniMax/Bethesda, che ha pagato $ 7,5 miliardi. Microsoft ora ha 23 studi di sviluppo sparsi in tutto il mondo, che lavorano su una varietà di progetti.

Phil Spencer on Xbox Game Studios acquisitions @WSJ Tech Live: "We're definitely not done. There's no quota, no timeline where I have to go acquire studios by a certain time, but if we find a studio where we have a good fit... absolutely." — Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021

Xbox chief Phil Spencer addresses the 30 million Xbox Game Pass subscriptions chatter @WSJ Tech Live. "We're sticking with our last public number, 18 million subscribers. We will announce another number at some point." https://t.co/cQ9s23eY4I pic.twitter.com/531UOBJapG — Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021

Da parte sua, anche Sony ha acquisito studi negli ultimi tempi. Solo nel 2021, la compagnia ha acquisito quattro studi, tra cui Bluepoint, Firesprite, Nixxes e Housemarque.

Sempre durante l'intervista, Spencer ha affrontato le voci secondo cui Xbox Game Pass ha raggiunto i 30 milioni di abbonati. Ha minimizzato la voce, indicando invece la cifra di 18 milioni che Xbox ha annunciato a gennaio.

Senza dubbio il numero di abbonati a Game Pass è aumentato da allora, ma Microsoft probabilmente non condividerà un nuovo numero fino a quando non lo deciderà, forse quando svelerà i guadagni della società il 26 ottobre.

Fonte: Gamespot.