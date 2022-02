Xbox compra Activision Blizzard ma Call of Duty e 'altri popolari titoli' della società arriveranno anche su PlayStation

Microsoft ha confermato che il franchise di Call of Duty e altri popolari giochi multipiattaforma Activision Blizzard rimarranno disponibili su PlayStation se e quando la sua acquisizione da 68,7 miliardi di dollari andrà a buon fine.

"Per essere chiari, Microsoft continuerà a rendere disponibili Call of Duty e altri popolari titoli Activision Blizzard su PlayStation per tutta la durata di qualsiasi accordo esistente con Activision", afferma Microsoft. "E ci siamo impegnati con Sony a renderli disponibili anche su PlayStation oltre l'accordo esistente e in futuro, in modo che i fan di Sony possano continuare a divertirsi con i giochi che amano".

Ciò significa che oltre a Call of Duty, anche altri titoli Activision Blizzard, come Diablo e Overwatch, dovrebbero rimanere disponibili come giochi multipiattaforma. Il mese scorso, Bloomberg ha riferito che Microsoft si impegnerà a portare "i prossimi" giochi Call of Duty su PlayStation "per almeno due anni" prima che l'acquisizione fosse resa pubblica.

Sebbene Microsoft stia sicuramente facendo sembrare che voglia mantenere i titoli Activision Blizzard multipiattaforma, in passato è andata diversamente. Dopo che Microsoft ha acquisito Bethesda l'anno scorso, ha promesso di mantenere gli accordi contrattuali esistenti con PlayStation, come con Deathloop, ma ha comunque pubblicizzato i titoli Bethesda Redfall e Starfield come esclusive Xbox e PC.

Fonte: The Verge.