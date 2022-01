Xbox sempre più grande dopo l'acquisizione di Activision Blizzard! Tutti gli studi first party

Gli Xbox Game Studios di Microsoft stanno diventando un colosso assoluto negli ultimi anni.

Quello che era iniziato come un piccolo gruppo disordinato che sperava di convincere Bill Gates che i videogiochi erano un'opportunità praticabile per l'azienda è ora una componente fondamentale della sua attività. Da quando Phil Spencer è diventato Head of Xbox, la divisione è solo cresciuta, acquisendo importanti studi come Obsidian e interi publisher come Bethesda e, se l'accordo andrà a buon fine, Activision Blizzard. questo mette all'interno degli Xbox Game Studios 30 diversi studi, che realizzeranno tutti una varietà di titoli e contribuiranno a Xbox Game Pass.

Più in basso, potete vedere un elenco con tutti gli studi che Microsoft possiede (o possiederà), suddivisi in tre categorie: quelli a marchio Microsoft, a marchio Bethesda e a marchio Activision Blizzard.

Gamespot, che ha pubblicato la lista, nota che il numero ottenuto ammonta a 33 studi, non 30, quindi bisognerà attendere un chiarimento da Microsoft.

Microsoft

343 Industries - Studio principale dietro il franchise di Halo.

World's Edge - Supervisiona la serie Age of Empires, anche se non funge da sviluppatore principale.

The Coalition - Studio principale dietro il franchise di Gears of War.

Compulsion Games - Sviluppatore di We Happy Few.

Double Fine - Sviluppatore di Psychonauts 2, Broken Age, The Cave, Massive Chalice e altro ancora.

The Initiative - Sviluppatore del reboot di Perfect Dark.

InXile - Sviluppatore della serie Wasteland.

Mojang Studios - Sviluppatore di Minecraft.

Ninja Theory Ninja - Sviluppatore della serie Hellblade, Bleeding Edge e giochi sperimentali su piccola scala.

Obsidian - Sviluppatore di Avowed, Grounded, The Outer Worlds e altri giochi di ruolo.

Playground Games - Gli sviluppatori della serie Forza Horizon e del prossimo reboot di Fable.

Rare - Sviluppatore di Sea of ​​Thieves, Banjo-Kazooie, Everwild e altri.

Turn 10 - Sviluppatore di Forza Motorsport.

Undead Labs - Sviluppatore di State of Decay.

Bethesda

Bethesda Game Studios - Sviluppatore di The Elder Scrolls, Fallout e Starfield.

Alpha Dog Games - Sviluppatore mobile concentrato su giochi 3D.

ZeniMax Online - Sviluppatore di The Elder Scrolls Online.

Tango Gameworks - Sviluppatore di The Evil Within e GhostWire: Tokyo.

id Software - Sviluppatore di Doom and Quake.

Arkane Studios - Sviluppatore di Dishonored, Prey e Deathloop.

MachineGames - Sviluppatore di Wolfenstein e del nuovo gioco di Indiana Jones.

Roundhouse Studios - Formato da ex Human Head Studios, attualmente nessun progetto annunciato.

Activision Blizzard

Treyarch - Sviluppatore di Call of Duty: Black Ops.

Toys for Bob - Sviluppatore di Skylanders e Crash Bandicoot.

Infinity Ward - Sviluppatore di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone.

Raven Software - Studio di supporto di Call of Duty.

Sledgehammer Games - Sviluppatore di Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: WWII.

Radical Entertainment - Studio di supporto, serie Prototype.

Blizzard Entertainment - Sviluppatore e publisher di World of Warcraft, Diablo e Overwatch.

Beenox - Studio di supporto, principalmente sui giochi Call of Duty.

Digital Legends - Sviluppatore di giochi per dispositivi mobile.

High Moon Studios - Studio di supporto di Call of Duty.

King - Gigante di giochi per dispositivi mobile noto soprattutto per Candy Crush Saga.

Fonte: Gamespot.