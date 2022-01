Xbox compra Activision Blizzard e PlayStation Kojima e Konami? Diversi fan chiedono una reazione 'forte'

Nella giornata di ieri, Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard per una cifra vicino ai 70 miliardi di dollari. Si tratta di un'acquisizione destinata a portare importanti conseguenze in tutto il settore.

Diversi protagonisti dell'industria hanno commentato l'accordo da record e ora la parola è passata ai fan.

Già, perché i fan, soprattutto quelli di PlayStation, si aspettano una risposta da parte di Sony. Il principale concorrente, secondo molti, dovrà rispondere in qualche modo e ci sono già delle "idee".

Ebbene, il sogno dei fan è che Sony acquisisca delle compagnie importanti e hanno suggerito Konami e Kojima Productions. In questo modo, PlayStation si espanderebbe con IP del calibro di Death Stranding, Silent Hill e Metal Gear Solid.

"Sony is excited to announce that PlayStation Studios has grown again with the addition of long-time partner Konami and new studio Kojima Productions as official first party studios." Imagine... pic.twitter.com/guF2hkZkpU — Metal Gear Solid MGN (@MGSMGN) January 18, 2022

Al momento, questo rimane un sogno e sembra proprio che acquisizioni di questa portata non rientrino nella strategia di Sony.

Che ne pensate? Come risponderà PlayStation all'accordo tra Xbox e Activision Blizzard?

Fonte: Twitter.