Xbox che compra Activision Blizzard è 'un altro passo verso il raggiungimento di 3 miliardi di giocatori'

Microsoft ha sganciato la bomba, annunciando ieri l'acquisizione di Activision Blizzard per la cifra record di quasi 70 miliardi di dollari, si tratta della più grande acquisizione di sempre nell'industria dei videogiochi.

L'accordo tra le due società avrà delle importantissime conseguenze e un grande impatto su tutto il settore, e in molti hanno già commentato l'incredibile accordo che porterà sotto l'ombrello di Xbox studi come Treyarch, Infinity Ward, Sledgehammer Games, Blizzard Entertainment e molti altri.

Ora, anche il noto analista Daniel Ahmad ha voluto dire la sua al riguardo, scrivendo su Twitter che l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è "un altro passo verso il raggiungimento di 3 miliardi di giocatori".

"In altre parole, l'acquisizione è anche un altro passo in termini di espansione della piattaforma e delle IP per Microsoft", scrive l'analista.

"Xbox vuole raggiungere i 3 miliardi di giocatori in tutto il mondo ed è questo approccio "a due" di giochi HD tramite cloud e dedicati/giochi cross platform su dispositivi mobile che li porterà all'obiettivo".

In other words, the acquisition is also another step in terms of platform and IP expansion for Microsoft



Xbox wants to reach the 3 billion gamers ww and it's this two pronged approach of HD games via cloud and dedicated / cross platform games on mobile that will get them there pic.twitter.com/A5CPJIGdXJ — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) January 18, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nelle notizie correlate, abbiamo scoperto la lista di tutti gli studi first party di Xbox che si è ingrandita ancora di più dopo l'accordo con Activision Blizzard.

Fonte: Twitter.