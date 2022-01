Xbox e Activision Blizzard: 'le spese folli non sono una minaccia solo per Sony ma anche per Ubisoft, EA, Take-Two e Tencent'

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è stata una notizia incredibile ed è una bomba destinata a cambiare gli equilibri in tutto il settore.

Tutti si stanno interrogando sulle conseguenze di un accordo di questa portata, a partire dall'esclusività di grandi franchise come Call of Duty, fino al "destino" che attende l'attuale CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick.

Alcuni protagonisti dell'industria hanno già commentato l'accordo da quasi 70 miliardi di dollari. Ad esempio, il noto analista Daniel Ahmad ha detto che questo affare è per Xbox "un altro passo verso il raggiungimento di 3 miliardi di giocatori".

Ora, è il turno del giornalista di Games Industry, Christopher Dring, che su Twitter ha lasciato intendere che queste spese folli di Microsoft non saranno una preoccupazione solo per Sony, il principale concorrente del colosso di Redmond, ma anche per le maggiori compagnie del settore:

"Le spese folli di Microsoft non sono una minaccia per Sony. È una minaccia per Sony, Ubisoft, EA, Take-Two, Tencent e praticamente tutte le principali compagnie di videogiochi".

Microsoft's spending spree isn't a threat to Sony. It's a threat to Sony, Ubisoft, EA, Take-Two, Tencent and pretty much every major games conglomerate going — Christopher Dring (@Chris_Dring) January 18, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso quale sarà il destino di Sekiro: Shadows Die Twice dopo l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard.

Fonte: Twitter.