Bobby Kotick vuole $375 milioni di buonuscita da Microsoft

Xbox ha comprato Activision Blizzard e sembra proprio che il CEO Bobby Kotick uscirà con molti soldi in tasca da questo affare da quasi 70 miliardi di dollari.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, Bobby Kotick otterrà la bellezza di 375 milioni di dollari di buonuscita da Microsoft per l'acquisizione della società.

E' una cifra davvero notevole, ma va anche ricordato che Activision Blizzard, sotto la sua guida, ha registrato profitti da record che hanno arricchito sia Kotick che molti altri dirigenti.

Di contro, non bisogna dimenticare che la figura del CEO è stata più volte messa in discussione, soprattutto negli ultimi tempi in seguito alla gestione dei casi di molestie e abusi all'interno di Activision Blizzard. Inoltre, in passato, Kotick è stato fortemente criticato per la riorganizzazione dei team interni che portato a molti licenziamenti.

Insomma, Bobby Kotick intascherà una bella cifra una volta che l'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard sarà finalizzato nel 2023. Fino a quel momento, Kotick rimarrà il CEO della compagnia.

Fonte: Bloomberg.