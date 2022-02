Xbox che compra Activision creerà due potenti società leader e una di queste sarà Take-Two per il CEO Strauss Zelnick

Secondo Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, il mega accordo tra Microsoft e Activision avrà delle precise conseguenze

Il dirigente ne ha parlato con gli investitori durante gli ultimi risultati finanziari della società per il 3° trimestre dell'esercizio 2022. Molto è stato detto e scritto sull'acquisizione pianificata da parte di Microsoft del publisher Activision-Blizzard e durante le sessione di domande e risposte di Take-Two, a Zelnick è stato chiesto del panorama competitivo quando si tratta dei piani di abbonamento ai giochi se l'accordo tra le due società andrà a buon fine.

Secondo Zelnick, l'accordo in questione si tradurrà in due società leader del settore molto potenti, con Take-Two che sarà una di queste.

"Penso che supponendo che l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft si chiuda", ha detto Zelnick. "Ciò significa che ci saranno davvero due società leader di intrattenimento interattivo 'pure-play' molto potenti e noi saremo una di queste".

Il CEO ha aggiunto che Activision che entra a far parte di Microsoft avrà vantaggi quando si tratta di marketing e di attrarre talenti.

"E penso che questo probabilmente significhi che ci sono alcuni vantaggi in termini di attrarre talenti e poter investire in esperienze davvero fantastiche e commercializzarle in modo molto forte. Allo stesso tempo, in un'azienda con una piattaforma che dispone di una lista di prodotti ancora più solida, ci saranno vantaggi. E ancora, forse, ci saranno svantaggi".

L'accordo tra Microsoft e Activision dovrebbe concludersi l'anno prossimo ed è gestito dalla Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti.

Fonte: Wccftech.