Xbox lancia un nuovo aggiornamento con miglioramenti per Quick Resume, controller e audio

Il team Xbox ha lanciato un nuovo aggiornamento che include la possibilità di aggiungere fino a due giochi in Quick Resume, opzioni per rimappare il pulsante Condividi sui controller wireless per Xbox e una nuova procedura guidata di configurazione dell'audio.

"Quick Resume si basa sulle capacità tecniche dell'innovativa architettura Xbox Velocity di Xbox Series X|S. Vi consente di passare senza problemi tra più giochi e riprendere il gioco istantaneamente da dove siete rimasti. Con questo aggiornamento, ora potete bloccare fino a due giochi in Quick Resume sulle vostre console Xbox Series X|S. I vostri giochi bloccati usciranno da Quick Resume solo se li rimuoverete manualmente o se un gioco richiede un aggiornamento obbligatorio", scrive Jonathan Hildebrandt di Xbox.

Per quanto riguarda il controller: "il pulsante Condividi sul controller wireless per Xbox consente di acquisire uno screenshot toccandolo o di registrare un video clip tenendolo premuto per un paio di secondi".

"Ora potete rimappare il pulsante Condividi e assegnare un'ampia gamma di azioni personalizzate. L'app Accessori Xbox aggiornata sblocca nuove azioni di rimappatura dei pulsanti per gli accessori Xbox, inclusa la rimappatura dei pulsanti Condividi per altre azioni come disattivare l'audio della TV, aprire l'elenco degli amici, aprire achievement e altro. La possibilità di ridefinire le azioni del controller fornisce anche un modo per abilitare facilmente le tecnologie assistive per i giocatori con disabilità. Anche i controller Elite Series 2, i controller adattivi Xbox e altri dispositivi hanno alcune nuove azioni".

Infine, ora potete utilizzare una nuova procedura guidata di configurazione audio per i vostri dispositivi HDMI. "La procedura guidata di configurazione dell'audio consente di testare e verificare il vostro formato audio HDMI, testare tutti gli altoparlanti collegati alle vostre console Xbox Series X|S e Xbox One e configurare le migliori impostazioni possibili per la vostra configurazione A/V unica".

Fonte: Xbox.