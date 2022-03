Xbox e l'impegno per l'ambiente: entro il 2030 console, accessori e confezioni dei giochi saranno al 100% riciclabili

In lungo post comparso sul sito ufficiale di Xbox, in cui si parla di modifiche al sistema di risparmio energetico, la società ha voluto sottolineare il suo impegno per la salvaguardia dell'ambiente.

Dave McCarthy di Xbox ha delineato alcuni punti di questa importante iniziativa che, entro il 2030, renderà al 100% riciclabili console, accessori e confezioni dei giochi.

Microsoft punta a ridurre i suoi rifiuti entro il 2030 e sta ripensando ai materiali usati per progettare, costruire e confezionare i suoi prodotti.

"Nel 2020, Microsoft si è impegnata a ridurre i rifiuti entro il 2030 in tutta la nostra attività diretta. Entro il 2030, progetteremo prodotti e accessori Xbox e tutte le confezioni dei prodotti Microsoft in modo che siano riciclabili al 100% nei paesi dell'OCSE entro il 2030. Le console Xbox Series X|S sono state recentemente valutate come riciclabili al 97% nei paesi dell'OCSE in base alla procedura ECV (Environmental Claim Validation) UL 2789, una metrica standardizzata per misurare la riciclabilità dei prodotti elettronici in base al tipo di materiale. Continueremo a innovare e valutare le nostre console rispetto agli standard e ai benchmark del settore emergente per migliorare continuamente i nostri sforzi per ridurre gli sprechi".

Xbox userà anche meno plastica per le gift card. "Abbiamo convertito le nostre gift card Xbox da plastica a cartone, riducendo oltre 500.000 kg di plastica all'anno. Abbiamo anche rivisitato i materiali che utilizziamo nei nostri prodotti. L'anno scorso abbiamo iniziato a incorporare resine PCR nei nostri controller mantenendo la durata e la qualità delle prestazioni. Questo processo è iniziato con Daystrike Camo ed Electric Volt, seguiti da molti altri controller, tra cui serie a colori e in edizione speciale".

"Il rilancio dei nostri Xbox Design Labs ha spinto ulteriormente i confini con l'aggiunta di 15 nuovi colori che utilizzano resine PCR, con altri in arrivo in futuro".

Fonte: Xbox.