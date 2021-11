Xbox Anniversary Celebration, la data dell'evento e cosa aspettarsi per i 20 anni di Xbox? Tutti i dettagli

Xbox sta per festeggiare il suo 20° anniversario e per celebrare l'occasione, Microsoft sta organizzando una trasmissione. La società ha ora condiviso maggiori dettagli sull'evento come ad esempio dove guardarlo e cosa aspettarsi; qui di seguito potete dare uno sguardo a tutti i dettagli.

Xbox Anniversary Celebration andrà in onda lunedì 15 novembre alle 19:00, ovvero 20 anni dopo l'uscita dell'originale Xbox e Halo: Combat Evolved nel 2001. La trasmissione andrà in onda sui canali Xbox ufficiali su YouTube, Twitch e Facebook. I sottotitoli saranno disponibili in molte lingue compreso l'italiano. In termini di ciò che verrà mostrato, Microsoft ha affermato che servirà come celebrazione di "alcuni dei momenti preferiti degli ultimi 20 anni di Xbox". Non ci saranno annunci di giochi, ma non ci sono dettagli sullo show.

Microsoft ospiterà un evento Xbox FanFest sabato 13 novembre alle 23:00, dove ospiterà un concorso a quiz relativo a Xbox. Come parte di questo evento, Microsoft annuncerà i primi dettagli su alcuni omaggi per il 20° anniversario. Inoltre, Microsoft aggiungerà altri articoli Xbox al negozio Xbox Gear il 15 novembre che mirano a celebrare "tutto ciò che riguarda Xbox".

Inoltre, i badge di abbonamento Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, visualizzati sulle pagine del profilo Xbox, vengono aggiornati per il 20° anniversario. "I vecchi badge che mostrano da quanto tempo sei membro di Xbox Game Pass Ultimate o Xbox Live Gold saranno sostituiti con un nuovo badge colorato", ha affermato Microsoft. Questi badge, che potete visionare sopra, inizieranno ad arrivare a partire dalla prossima settimana dopo l'evento.

Noi di Eurogamer seguiremo l'evento perciò rimanete sintonizzati con noi per tutti i dettagli che verranno condivisi.

Fonte: Xbox