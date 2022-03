Xbox annuncia una nuova divisione incentrata sui giochi 'sviluppati nativamente' nel cloud

Qualche mese fa avevamo riportato che Microsoft aveva ingaggiato Kim Swift, director di titoli come Portal o Left 4 Dead, per una nuova divisione di Xbox Game Studios Publishing. La mossa era focalizzata a promuovere lo sviluppo di giochi in cloud, per adattarsi a un futuro in cui il cloud gaming prenderà sempre più piede.

Ora questa nuova divisione sta già lavorando all'ecosistema cloud gaming grazie alla sua presentazione alla recente GDC 2022, dove Microsoft ha mostrato una serie di videoconferenze, una delle quali, proprio della stessa Kim Swift, la quale spiega che nella sua posizione di Head of Cloud Gaming, sarà incaricata all'interno di Xbox Game Studios Publishing di trovare studi disposti a creare giochi "cloud-native".

Il compito di Swift, infatti, consisterà non solo nell'individuare questi studi, aiutandoli e motivandoli, ma anche nel portarli esclusivamente nell'ecosistema Xbox. "Collaboreremo con studi di sviluppo di alto livello per sviluppare giochi cloud-native per offrire ai giocatori esperienze senza precedenti che possono essere ottenute solo con la tecnologia cloud".

Questa nuova divisione è ancora agli inizi, e includerà giochi sviluppati da zero nel cloud o supportati dalla sua vasta tecnologia, in termini di IA, fisica, illuminazione o persino mappatura.

