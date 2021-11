Xbox promette altre 'audaci scommesse' in futuro

Xbox ha fatto alcune scommesse audaci negli ultimi anni, incluso il lancio di Game Pass e l'acquisizione di ZeniMax per $ 7,5 miliardi, ad esempio.

I fan di Xbox possono aspettarsi che questo tipo di investimenti continui in futuro, secondo Phil Spencer.

Spencer ha detto nel podcast di Major Nelson che parte del suo lavoro, almeno fino a quando non sarà nominato un successore, è fare grandi scommesse audaci sul futuro dei videogiochi perché è quello che chiedono i giocatori.

"Sono le cose che tra cinque, 10 anni, saremo felici di aver iniziato oggi, in modo che quando arriveremo a quel punto, quando continueremo l'ambizione che abbiamo nei videogiochi e nello spazio di intrattenimento, che guarderemo indietro e diremo, 'siamo davvero contenti di aver iniziato quelle cose'", ha detto Spencer. "E sarà divertente per il team riunirsi e iniziare a superare davvero i confini".

"Devi sempre farlo. Dobbiamo spingere costantemente i confini di ciò che stiamo facendo, perché i giocatori chiederanno sempre di più", ha aggiunto. "Vogliono una migliore innovazione, vogliono innovazione tecnologica, innovazione nello storytelling, e noi dobbiamo investire in questo".

Sempre nell'intervista, Spencer si è detto orgoglioso del portfolio di giochi che Microsoft ha assemblato avviando nuovi studi e acquisendone altri, ma c'è ancora molto lavoro da fare. "Ci sono aree nel portfolio che voglio spingere", ha detto. Spencer ha continuato dicendo che Xbox come azienda è attualmente conosciuta meglio per i giochi per console, ma vuole investire di più nello spazio PC.

In altre notizie, il 15 novembre è stato il 20° anniversario di Xbox e Microsoft ha celebrato il lancio anticipato della beta multiplayer di Halo Infinite.

Fonte: Gamespot.