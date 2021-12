Xbox Cloud Gaming avrebbe tantissimi giocatori che utilizzano i controlli touch

Xbox Cloud Gaming di Microsoft sta diventando sempre più importante col passare del tempo. Se lo studio si affida soprattutto al proprio catalogo di giochi offerti nell'ambito dell'Xbox Game Pass, gli abbonati Ultimate hanno riscontrato evidenti miglioramenti nella parte cloud gaming. Dalla sua creazione sotto il nome di Project xCloud, Xbox Cloud Gaming si è espansa a più di cento giochi.

Oggi è possibile giocare nel cloud tramite il Web, l'app Xbox per PC e, di recente , anche tramite console. Ma c'è ancora una piattaforma supportata dalla funzionalità: i dispositivi mobile. Infatti, per adattare il suo servizio alla maggior parte dei giocatori, Microsoft ha cercato di aggiungere controlli touch a molti titoli, che i giocatori possono scoprire in qualsiasi momento da iOS o Android.

Microsoft conferma il fenomeno svelando che il 20% dei giocatori di Xbox Cloud Gaming utilizza esclusivamente i controlli touch per giocare. Uno sviluppatore spiega poi che è "importante per noi che i giochi touch che lanciamo siano rilevanti e, soprattutto, che possano essere giocati al meglio con i controller touch".

E' stato svelato l'elenco dei giochi più giocati con i controlli touch. Per quest'ultimo, il 30% dei giocatori sui titoli utilizza solo i controlli touch per giocare, un record fino ad oggi. Ecco la lista:

Hades

New Super Lucky's Tale

Yakuza: Like a Dragon

Scarlet Nexus

Dragon's Quest XI

Minecraft Dungeons

Football Manager 2022 Xbox Edition

Fonte: The Verge