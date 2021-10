Xbox Cloud Gaming sfrutta completamente hardware Xbox Series X. L'arrivo su TV è imminente

Il servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft (xCloud) è ora completamente alimentato dall'hardware di Xbox Series X. Microsoft ha detto a The Verge di aver recentemente completato l'aggiornamento, che migliora sia i framerate che i tempi di caricamento per gli utenti che trasmettono giochi Xbox sul web.

Mentre Microsoft ha spostato Xbox Cloud Gaming in streaming a 1080p e 60fps negli ultimi mesi, l'azienda deve ancora sbloccare tutto il potenziale dell'hardware Xbox Series X per fornire streaming 4K. Non è chiaro quando sarà disponibile, ma Microsoft si sta muovendo verso la fornitura di Xbox Cloud Gaming oltre i soli dispositivi mobile e browser.

Microsoft sta attualmente lavorando a un'app Xbox dedicata per TV che consentirà ai giocatori Xbox di eseguire lo streaming di giochi senza una console. Sono previsti anche dispositivi di streaming autonomi che è possibile collegare a una TV o a un monitor ed è ragionevole presumere che potrebbero esserci ulteriori aggiornamenti alla risoluzione di Xbox Cloud Gaming per corrispondere a questa spinta verso i TV.

Xbox Cloud Gaming è iniziato come un modo per giocare su dispositivi mobile, ma con la sua prossima integrazione nella dashboard di Xbox e nelle TV, sta già diventando molto più di una semplice offerta mobile. Microsoft sta anche integrando Xbox Cloud Gaming nel suo nuovo web store Xbox che sta iniziando a essere implementato e stiamo ancora aspettando di saperne di più sui suoi piani per portare la tecnologia xCloud su Facebook Gaming.

Microsoft ha anche recentemente ampliato Xbox Cloud Gaming in Australia, Brasile, Messico e Giappone, poco dopo aver completato l'aggiornamento hardware di Xbox Series X. La tecnologia xCloud di Microsoft è ora disponibile in 26 paesi e la società ha precedentemente accennato a "nuove offerte di abbonamento per Xbox Game Pass", quindi potremmo vedere presto livelli aggiuntivi che forniscono accesso a Xbox Cloud Gaming.

