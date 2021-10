Xbox Cloud Gaming stupisce su Xbox One? Per Phil Spencer c'è ancora 'molto da fare' ma i risultati sono già ottimi

Un interessante video comparativo pubblicato in rete da El Analista de Bits è un ottimo spunto di parlare più approfonditamente del servizio Xbox Cloud Gaming e del suo stato attuale. Nel video possiamo vedere una interessante analisi delle prestazioni del servizio cloud di Microsoft, che mostra in azione Gears 5, Forza Horizon 4, Hellblade, The Medium, Psychonauts 2 e Battlefield V giocati in streaming su Xbox One.

L'analisi mostra che le prestazioni sono decisamente migliori rispetto a quelle della console stessa, trattandosi delle versioni 'next-gen' dei giochi, segnando quindi un importante miglioramento per tutti coloro che ancora non possiedono una console Series X o S. Come si può osservare, l'upgrade è evidente in diversi elementi, tra fps, risoluzione e tempi di caricamento molto minori.

Good job on the video. There are obvious advantages to playing a game on local hardware but we can also bring advantages of xCloud to millions of Xbox One, lower spec PC and mobile. A lot more to do but it's been awesome to see all the people using xCloud now across many devices https://t.co/QtRaLtVhdX — Phil Spencer (@XboxP3) October 29, 2021

Al riguardo è intervenuto quindi lo stesso Phil Spencer, dichiarando che "ci sono ovvi vantaggi a giocare un titolo in hardware locale, ma possiamo comunque portare i vantaggi di xCloud a milioni di persone su Xbox One, PC con caratteristiche basse e dispositivi mobile. C'è ancora molto da fare, ma è fantastico vedere tutte queste persone che stanno utilizzando xCloud su così tanti device diversi".

Xbox Cloud Gaming è certamente un servizio estremamente importante per Microsoft, che ora è stato esteso anche agli insider su console Xbox One e Series X/S. L'idea quindi è non solo permettere agli utenti su old gen o su dispositivi 'datati' di accedere ai titoli next gen, ma anche di dare la possibilità a chi già possiede una console Series di godere dei vantaggi del gioco in streaming, che permette di avviare un titolo senza doverlo scaricare.

Un servizio su cui, a conferma di Spencer, Microsoft è attualmente al lavoro con l'obiettivo di renderlo sempre migliore e forse anche con l'idea di renderla la propria feature chiave per il futuro.

Fonte: Twitter