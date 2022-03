Xbox Cloud Gaming sta per ricevere il supporto a mouse e tastiera per i giochi Xbox

Microsoft Flight Simulator è ora disponibile su Xbox Cloud Gaming: ciò significa che anche se giocate su Xbox One o su un PC di fascia bassa, sarete in grado di volare con il simulatore. C'è solo un problema: al momento non si può giocare su Xbox con mouse e tastiera perché Xbox Cloud Gaming supporta solo il controller per ora. Ma secondo Jorg Neumann, boss di Microsoft Flight Simulator, le cose stanno per cambiare: il supporto a mouse e tastiera sta arrivando.

Neumann lo ha dichiarato in un video di domande e risposte su Microsoft Flight Simulator, dove afferma che sarà il supporto a livello di piattaforma, il che significa, in teoria, qualsiasi gioco cloud Xbox potrebbe offrire il supporto a mouse e tastiera.

"Il prossimo passo per noi è il mouse e la tastiera", ha affermato Neumann. "Questo è il supporto a livello di piattaforma, quindi non ha nulla a che fare con noi. Ovviamente, mouse e tastiera funzionano per la nostra simulazione. Quindi il team della piattaforme ci sta lavorando. So che non posso dare una data perché non dipende da noi, non so i loro programmi ma sta arrivando".

Neumann ha anche affermato che Microsoft Flight Simulator avrebbe ottenuto controlli touch nei mesi a venire, esprimendo interesse ad aggiungere il supporto del giroscopio sui cellulari. Mentre il capo di Flight Simulator ha sottolineato che le tempistiche rimangono incerte, il team spera di debuttare nel futuro nella prima metà del 2022.

Fonte: IGN