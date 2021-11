Xbox Cloud Gaming ufficialmente disponibile su Xbox Series X/S e Xbox One!

Microsoft ha lanciato ufficialmente Xbox Cloud Gaming per console. Il servizio di cloud gaming è ora disponibile per i possessori di Xbox Series X/S e Xbox One con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate in 25 regioni.

"Questa funzionalità verrà inizialmente implementata con la nostra versione di novembre a un sottoinsieme di giocatori Xbox e si estenderà a tutti i giocatori nei mercati supportati nelle prossime settimane", ha affermato Catherine Gluckstein, responsabile di Xbox Cloud Gaming.

Per chi non lo sapesse, Xbox Cloud Gaming consente ai giocatori di accedere ai titoli Xbox Game Pass senza scaricarli e di accedere a sessioni multiplayer con gli amici per i giochi che non sono installati sulla console fisica. La funzione consente inoltre ai possessori di Xbox One di giocare a giochi Xbox Series X/S selezionati come Recompile, The Medium e The Riftbreaker tramite cloud gaming.

"Continueremo anche a supportare questa capacità ed espandere la nostra libreria di giochi cloud per includere più giochi di nuova generazione come Microsoft Flight Simulator all'inizio del 2022", ha affermato Gluckstein.

Fonte: Xbox