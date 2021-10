Xbox Cloud Gaming su Xbox One: un video mostra il salto di qualità dei giochi su console last-gen

Anche se qualche anno fa sembrava una vera utopia, la verità è che il cloud gaming comincia ad essere una realtà. Microsoft promuove e migliora già da tempo Xbox Cloud Gaming, al punto che possiamo giocare a giochi abbastanza all'avanguardia praticamente su qualsiasi dispositivo mobile. Ora, i membri iscritti al programma Xbox Insider, stanno testando da giorni il cloud gaming su Xbox One. Qual è il risultato?

Lo YouTuber ElAnalistaDeBits ha pubblicato un nuovo video che mette a confronto Xbox One, Xbox Cloud Gaming sulla connsole last-gen e Xbox Series X/S. Il risultato è davvero sorprendente. Giochi come Gears 5 che vanno nativamente su Xbox One a 1080p e 30 fps riescono a girare a 60 fps grazie a xCloud, che è senza dubbio un "punto di svolta".

Bisogna comunque tenere presente che il servizio è ancora in fase di test e che in questo momento i giochi sono limitati a 1080p e 60 fps, ma senza dubbio il servizio migliorerà nel tempo. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al video confronto.

Il video come potete vedere mostra giochi come Gears 5, Forza Horizon 4, Hellblade, The Medium, Psychonauts 2 e Battlefield V girare in modo più fluido su Xbox One grazie al cloud gaming. Anche la grafica è migliore, sebbene dipenda anche dalla qualità della connessione.

Per adesso Xbox Cloud Gaming su console è ancora in fase di test, ma dovrebbe essere disponibile per tutti i giocatori entro la fine dell'anno.

Fonte: Wccftech