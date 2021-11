Xbox compie 20 anni e anche PlayStation si congratula per il traguardo

Ieri si è segnato un traguardo molto grande per Microsoft, poiché il marchio Xbox dell'azienda e il franchise di Halo hanno compiuto 20 anni. Il multiplayer di Halo Infinite è stato lanciato a sorpresa per festeggiare e persino PlayStation ha partecipato ai festeggiamenti tramite Twitter.

In risposta a un post di Xbox che includeva la schermata di avvio di Xbox originale, PlayStation ha offerto le sue congratulazioni. Il post è stato scritto con un emoji celebrativa e la frase "Congratulazioni per il grande giorno!". Xbox ha replicato con un'offerta per giocare insieme, che è possibile tramite cross-play in molti giochi su console PlayStation e Xbox.

Questa non è la prima volta che vediamo i due marchi essere cordiali su Twitter, offrendo congratulazioni durante altri lanci di console, ed è sempre stato più frequente in quanto abbiamo visto un passaggio dalle tradizionali console war verso tre diverse società ciascuna operante nei propri spazi. Ciò include Nintendo, una società notoriamente isolata che ha persino aperto il cross-play per i giochi di terze parti con PC, Xbox, PlayStation e giocatori mobile.

Congrats on the big day! ? — PlayStation (@PlayStation) November 15, 2021

