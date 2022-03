Xbox sta preparando una conferenza 'in stile E3' a giugno secondo un insider

Sembra che Microsoft stia preparando un altro evento estivo in sostituzione dell'E3 con caratteristiche molto simili a quelle dell'anno passato. È stato confermato infatti che quest'anno l'E3 non sarà in presenza, dunque prepariamoci a un'altra serie di eventi in streaming.

Secondo Jeff Grubb, l'insider da cui arriva questa indiscrezione, Microsoft si sta mettendo in contatto con i publisher da coinvolgere in questo evento, attualmente in programma per giugno.

"Probabilmente avrò altro da dire in proposito presto, ma sarà a giugno, non a maggio. Insomma, potrebbero fare qualcosa a maggio o settembre, non lo so, ma so che stanno programmando uno show in stile E3 per giugno."

Vista la conferenza dello scorso anno, possiamo aspettarci un evento pieno di novità e aggiornamenti. Attendiamo conferme ufficiali, pertanto, anche perché la carne al fuoco è parecchia e ci sono produzioni di prossima uscita che dovrebbero tornare a mostrarsi, una su tutte, Redfall di Arkane Studios.

Fonte Thegamer