Xbox, la console originale stava per avere al suo interno un modem 56k!

Il 15 novembre Xbox ha compiuto 20 anni e la divisione giochi di Microsoft ha celebrato il lancio della prima console nella sua breve, ma grande storia. La celebrazione è stata anche il momento giusto per aneddoti e chi ha vissuto in prima persona il processo ha svelato alcuni dettagli che altrimenti avrebbero potuto cambiare le cose.

Durante una trasmissione speciale con membri importanti del team Xbox nel corso della sua storia - ospitata da Reggie Fils-Aimé - è stato rivelato un dettaglio importante riguardante la prima console Xbox. Questo sistema è trasceso nella storia dei videogiochi perché disponeva di un hard disk e di una connessione ethernet per la comunicazione a banda larga, una novità che dava loro un vantaggio rispetto alla concorrenza, però, all'inizio questa scelta era diversa perché originariamente si pensava di fornire alla console un modem tradizionale per la connessione a 56K.

A tal proposito, Robbie Bach, business manager di Xbox, ha rivelato che durante il processo di sviluppo della prima Xbox, l'idea di Xbox Live come ambiente online era già in uso, ma il modo migliore in cui poteva operare era con connessioni a banda larga. Il problema in questione era che nel 2000 e nel 2001 meno del 20% della popolazione con accesso a Internet aveva accesso a questo tipo di connessione e precedenti esperienze in altri sistemi utilizzavano un modem tradizionale.

Tuttavia, come ha sottolineato Peter Moore, uno degli artefici del successo di Xbox, l'idea era che la console riflettesse le intenzioni del brand riguardo a una proposta proiettata verso il futuro, tanto che in un incontro con Bill Gates, allora CEO di Microsoft, è stato deciso che l'Xbox avrebbe avuto una connessione ethernet e non avrebbe fermato la sua ambizione riguardo a Xbox Live. Il resto è storia.

Fonte: Gamespot