Xbox console portatile basata sul cloud gaming? Un report conferma il lavoro su diversi prototipi

Vi avevamo riportato la notizia secondo cui Razer e Qualcomm hanno mostrato una console portatile che utilizza l'ultimo chip mobile del produttore. Il suo nome è Razer Snapdragon G3x, in riferimento al nuovo chip dedicato ai videogiochi.

Per ora, Snapdragon G3x è solo un prodotto offerto agli sviluppatori per mostrare di cosa è capace il chip e per quali usi potrebbe essere utilizzato, qui in un dispositivo che prende la forma di una console portatile prodotta da Razer. Tuttavia, un report da Windows Central afferma che dietro lo sviluppo di questa console portatile ci sia anche Xbox.

Nella presentazione, Qualcomm ha ripetutamente citato Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming e lo streaming di Xbox come funzionalità per questa console Razer, che presenta anche sensori tattili stereo e altoparlanti a 4 vie. Presenta anche la capacità di connettersi a una TV completa, trasmettendo in 4K con HDR tramite USB-C. Secondo Windows Central questo sarebbe uno dei prototipi che Xbox avrebbe sviluppato assieme ad altre società e che sarebbe destinato ai giocatori che sfruttano Xbox Cloud Gaming.

Per adesso tuttavia sono semplici indiscrezioni in quanto questa console portatile non verrà messa ancora in vendita. Non ci resta quindi che attendere eventuali nuove informazioni.

Fonte: GamingBolt