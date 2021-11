'Xbox vuole investire in molti più contenuti social e casual'

L'industria dei videogiochi in questo momento sta vedendo un periodo di acquisizioni. Uno dei maggiori protagonisti è stata ovviamente Microsoft, che ha acquisito un numero impressionante di studi negli ultimi anni, insieme alla loro più grande acquisizione di Bethesda, una mossa che molto probabilmente cambierà in modo significativo l'aspetto del panorama dei videogiochi.

E Microsoft non ha ancora finito. Il boss del marchio Phil Spencer ha detto che ci sono ulteriori acquisizioni in arrivo e sembra che almeno alcune di queste avranno una "piega specifica".

In un'intervista con Bloomberg, Phil Spencer ha parlato di alcune potenziali acquisizioni che potremmo vedere in futuro. Ha espresso interesse per ottenere partner in grado di produrre contenuti con un focus "casual".

Non ha menzionato studi o publisher specifici, ma ha fornito diversi esempi di giochi come idea per ciò che stanno cercando, dicendo: "Quando penso ai generi che di solito sono associati a Xbox, sì, abbiamo Roblox, abbiamo Minecraft, abbiamo FIFA e Fortnite, ma vogliamo continuare a investire in più contenuti social e casual."

Ovviamente ci sono una buona quantità di studi grandi e piccoli che lavorano su tipi di giochi che potrebbero andare bene per questo obiettivo. Sappiamo anche che l'azienda vorrebbe avere più giochi giapponesi sotto il proprio ombrello, quindi ci sono ovviamente molte possibilità. Non ci resta che aspettare e vedere quale sarà la prossima acquisizione.

Fonte: Gamingbolt.