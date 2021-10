Xbox: dopo 20 anni il creatore della console originale si scusa con AMD per aver scelto Intel all'ultimo minuto

L'Xbox originale è stata lanciata 20 anni fa e, in occasione del prossimo anniversario, il designer della console si è scusato con gli ingegneri di AMD e con il suo CEO per la decisione dell'ultimo minuto di Microsoft di abbandonare AMD per la rivale Intel.

Seamus Blackley si è scusato su Twitter con gli ingegneri di AMD che hanno lavorato con Microsoft per creare il prototipo di console Xbox che l'azienda ha utilizzato in vista dell'uscita nel novembre 2001. All'amministratore delegato di AMD Lisa Su, Blackley ha detto: "Chiedo pietà."

"Ero lì sul palco per l'annuncio, con [Bill Gates], ed erano proprio lì, in prima fila, con un aspetto così triste", ha detto degli ingegneri di AMD nella stanza. "Non lo dimenticherò mai. Avevano aiutato così tanto con i prototipi".

"Mi sentivo uno str***o", ha detto Blackley.

As we approach @Xbox 20th, I feel a need, once again, to apologize for the literal last second, @AMD engineers-who-helped-us-make-the-prototype-boxes-sitting-in-the-front-row-for-the-announcement switch to an Intel CPU. It was Andy calling Bill. Not me. @LisaSu I beg mercy. — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) October 12, 2021

I was standing there on the stage for the announcement, with BillG, and there they were right there, front row, looking so sad. I?ll never forget it. They had helped so much with the prototypes. Prototypes that were literally running the launch announcement demos ON AMD HARDWARE. — Seamus Blackley (@SeamusBlackley) October 12, 2021

Microsoft ha abbandonato AMD a favore di Intel per "pura politica", ha aggiunto Blackley in un altro tweet.

AMD potrebbe aver perso la fornitura dei chip per l'Xbox originale, ma i chip AMD sono ora utilizzati sia per Xbox Series X/S che per PlayStation 5. In questo momento il mondo dell'elettronica sta affrontando una carenza di componenti a causa della pandemia e le console di gioco sono tra i molti prodotti che sono stati colpiti.

Nonostante le carenze che dovrebbero verificarsi nel 2022, AMD ha realizzato un profitto di $710 milioni nell'ultimo trimestre, con un aumento del 352% anno su anno.

Il 2021 è il 20° anniversario di Xbox e Halo e Microsoft lo sta celebrando con un controller Xbox in edizione speciale e cuffie con vari cenni alla Xbox originale. Halo Infinite, nel frattempo, verrà lanciato l'8 dicembre, poche settimane dopo il 20° anniversario di Xbox e Halo.

