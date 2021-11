Xbox: il creatore della prima console ringrazia i fan

Il 2021 vede tra i suoi ventesimi anniversari videoludici capolavori indiscussi come Metal Gear Solid 2, ma anche intere divisioni (che celebrano in modo... costoso) e hardware: la prima Xbox ha infatti compiuto venti anni, e il suo creatore ci ha tenuto a celebrare l'anniversario con un video pubblicato su Twitter.

Seamus Blackley specifica che ad aver realmente contribuito al successo della Xbox sono "i giocatori e i fan. Proprio voi. Senza il supporto delle persone che hanno corso il rischio di comprarla, non ce l'avrebbe mai fatta. Convincere vostra madre, vostro padre, il vostro ragazzo o la vostra ragazza che possedere una Xbox andava bene, possedere la console della compagnia che ha fatto Excel, era una grande cosa, specialmente nel 2000. Non era cosa ovvia. Essere fan di Xbox al tempo era qualcosa che richiedeva fegato".

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Bisogna soffermarsi sull'ultima frase e ampliare un po' il contesto, per capirla appieno. Blackley sapeva che Microsoft si sarebbe inserita in un mercato che si stava già muovendo a grandi passi verso il futuro con nomi già piazzati e altisonanti, specialmente quello di Sony. A smuovere le acque, infatti, fu proprio una dichiarazione di Sony che accompagnava la presentazione e il rilascio della Playstation 2: una piattaforma da inserire in salotto che avrebbe superato Microsoft Windows e Linux. Il problema, per Blackley, era che Microsoft doveva impegnarsi su più fronti vista la varietà di possibili configurazioni, mentre Sony doveva preoccuparsi di un unico hardware già standardizzato. Per questo, Blackley stesso propose che Microsoft producesse una sua console, in modo da "combattere" ad armi pari con Sony.

L'anniversario ricorre il 15 novembre, proprio il giorno in cui si presume verrà rilasciato a sorpresa il multiplayer free-to-play di Halo Infinite, ma qualcuno lo ha già "leakato"...

Fonte: GameSpot