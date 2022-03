Xbox all'E3 2022 mostrerà Perfect Dark, Forza Motorsport, Starfield e Redfall per Jeff Grubb

Secondo il noto insider e giornalista Jeff Grubb, The Initiative, che fa parte di Xbox Game Studios, mostrerà Perfect Dark agli E3 2022. Secondo quanto riportato da Grubb stesso, Perfect Dark potrebbe arrivare già nel 2023 e per questo The Initiative darà un assaggio del reboot durante l'evento di Los Angeles.

"Perfect Dark potrebbe essere lanciato nel 2023 o facilmente anche nel 2024" ha dichiarato Grubb nel suo podcast, "ma penso più che vedremo Avowed nel 2023 e Perfect Dark nel 2024. A questo punto entrambi avranno cinque anni di sviluppo".

Sempre in un'altra dichiarazione, Grubb ha dichiarato che all'E3 2022 ci sarà spazio anche per altri giochi tra cui Forza Motorsport, Starfield che uscirà quest'anno e Redfall, ma Xbox dovrebbe concentrarsi maggiormente sui titoli che saranno disponibili il prossimo anno.

"Passeranno in rassegna anche Starfield, Forza Motorsport e Redfall, ma poi passeranno ai giochi che saranno lanciati nel 2023, probabilmente le grandi uscite. Faranno vedere anche un trailer di Perfect Dark all'E3" ha dichiarato.

Non ci resta quindi che attendere e vedere cosa mostrerà Xbox all'E3 2022.

Fonte: VGC