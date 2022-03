Xbox Elite Series 2 potrebbe presto arrivare anche in versione bianca

Il controller Xbox Elite Series 2 è uno dei componenti hardware più desiderati e utilizzati da tutti gli utenti Xbox. Offrendo maggiori funzionalità e una finitura premium rispetto al normale controller, non sorprende che sempre più utenti stiano cercando di passare a questo modello.

Il controller è inconfondibile con il suo colore nero, ma ora tutto indica che potrebbe arrivare una nuova variante, ovvero in bianco. Un account Twitter ha infatti condiviso una foto in cui si vedono questi controller Elite Series 2 nella colorazione bianca con l'impugnatura fasciata di nero. I pulsanti AXYB sono trasparenti, mentre il resto, incluso il D-pad, i pulsanti del menu e i joystick sembrano avere il tipico design di Xbox Elite Series 2.

Ovviamente stiamo parlando di un rumor in quanto Microsoft non ha ancora fatto nessun annuncio a riguardo. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla foto catturata e condivisa su Twitter.

Official White Xbox Elite Series 2 Controller ? pic.twitter.com/yPD7plEYfC — THOMAS (@x_gamer_kid) March 7, 2022

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali proprio da Microsoft.

Fonte: Exputer