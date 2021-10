Xbox dice no alla VR. Phil Spencer: 'ammiro PlayStation VR, Oculus e Valve ma...'

Microsoft crede che la realtà mista e la realtà virtuale giocheranno un ruolo importante in futuro, ma Xbox attualmente non ha nessun piano per la creazione di hardware VR come fa la concorrente Sony con PlayStation VR o Oculus o Valve. Microsoft è invece focalizzata sulla produzione di software.

Parlando durante un'intervista del Wall Street Journal, il boss di Xbox Phil Spencer ha affermato che Microsoft crede che nuovi livelli di immersione nelle esperienze possano essere raggiunti attraverso cose come la realtà mista, la realtà virtuale o persino il metaverso. Ma Microsoft non ha intenzione di creare alcun hardware o dispositivo, optando invece di concentrarsi sul software.

"Siamo concentrati molto di più sul lato software di questo in questo momento. Quando penso a mondi immersivi e penso alla connessione di un giocatore e della comunità, è qualcosa che si trova molto alto nella nostra lista di investimenti", ha detto Spencer che elogia le società concorrenti per questo. "Penso che l'innovazione hardware che sta avvenendo sia eccezionale ed è un importante fattore abilitante, ma in questo momento sto decidendo di rimanere più nel lato software. Credo che si adatterà meglio a lungo termine. E sai, applaudo a ciò che sta facendo Sony, applaudo a ciò che sta facendo Oculus, a ciò che ha fatto Valve".

Alla fine, Spencer ha detto che pensa che Microsoft stia facendo una "buona scelta" concentrandosi sul software anziché sull'hardware quando si tratta di VR. Sempre durante l'intervista il boss di Xbox ha dichiarato che con le acquisizioni di studi la società non ha ancora finito.

Fonte: VGC