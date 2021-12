Xbox ed il 'momento nostalgia' con il suo emozionante spot '20 Years of Play'

Le celebrazioni per il 20° anniversario di Xbox potrebbero essere praticamente alla fine ma la società ha ancora qualcosina in serbo per i fan, tra cui un nuovissimo trailer intitolato "20 years of play" che ci regala un fantastico viaggio nel passato e ci catapulta in un momento ricco di nostalgia.

Il video mostra una famiglia multigenerazionale di giocatori che si fa strada dalla Xbox originale nel 2001 fino alla Xbox Series S nel 2021, giocando ad Halo, Minecraft, Forza Horizon e Sea of Thieves tutti insieme su vari dispositivi che fanno parte dell'ecosistema Xbox.

Il video è stato apprezzato dai fan di Xbox, molti dei quali hanno rievocato i loro migliori ricordi Xbox e messo in evidenza la "travolgente nostalgia" evocata dal trailer. Una cosa è certa: il team Xbox è in grado di utilizzare strategie di marketing davvero di successo quando si tratta di pubblicizzare i propri prodotti. Qui di seguito potete vedere il video.

E voi? Avete qualche ricordo legato alle console Xbox? Fatecelo sapere nei commenti.