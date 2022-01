Xbox con una esclusiva simile a Monster Hunter? 'Suerte' di Certain Affinity è da tenere d'occhio

Microsoft sta lavorando su una varietà contenuti, con partner interni ed esterni. La società ha già acquisito ZeniMax e sta tentando di acquisire Activision Blizzard, e il suo elenco crescente di giochi Xbox in arrivo sta diventando una grande forza trainante per Xbox Game Pass.

Oltre ai giochi sviluppati internamente, Microsoft sta lavorando a una serie di titoli third party come Project Dragon di IO Interactive, As Dusk Falls di Interior Night e Contraband di Avalanche. Ora, grazie all'ultimo episodio dello show GrubbSnax di Jeff Grubb, è stato portato alla luce un altro gioco.

Jez Corden di Windows Central conferma che questo gioco è reale ed ha come nome in codice Project Suerte. Secondo quanto riferito, Suerte è un gioco ispirato a Monster Hunter, che implica grandi battaglie di mostri con un gameplay multiplayer. Il gioco è in sviluppo presso Certain Affinity, noto principalmente come studio di supporto per titoli come Halo e Call of Duty.

Secondo le informazioni ricevute da Corden negli ultimi mesi, Project Suerte è in fase di sviluppo dall'estate del 2020 ed è probabilmente previsto per il reveal nel 2023 con uscita nel 2024.

Certain Affinity è stato a lungo partner stretto di Microsoft, lavorando su vari titoli di Halo da Halo 2, Master Chief Collection, fino ad Halo Infinite. Secondo Corden, Certain Affinity potrebbe anche lavorare su una nuova modalità di gioco per Halo Infinite.

Ad ogni modo, sembra che Microsoft intenda estendere la propria collaborazione con Certain Affinity dando il via libera a questa nuova IP.

