Xbox avrebbe in programma degli eventi a maggio e settembre

Siamo ancora all'inizio del 2022, ma naturalmente tutti si chiedono cosa hanno in serbo i principali protagonisti del settore per i prossimi mesi.

Per quanto riguarda Xbox, oltre a Starfield e Redfall, non è previsto il lancio di altre importanti esclusive first party quest'anno e, di queste due, solo una ha una data di uscita fissata.

Tuttavia, sembra che Microsoft stia pianificando di fare alcuni annunci. Come riportato da Pure Xbox, il co-fondatore di XboxEra e noto insider Nick Baker ha recentemente affermato sui forum di XboxEra che, sulla base di ciò che ha sentito, Microsoft sta pianificando due eventi per quest'anno: uno a maggio e uno a settembre.

La tempistica di uno show a maggio sarebbe sicuramente curiosa, dato che Microsoft ha una specie di appuntamento fisso all'E3. L'E3 2022, ovviamente, non si svolgerà nella sua forma normale, quindi forse Microsoft sta pianificando un evento separato un po' prima di giugno.

Quali novità vi aspettate da Xbox?

Fonte: Gamingbolt.