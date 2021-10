Xbox Anniversary Celebration: un grande evento per festeggiare il 20° anniversario ma niente nuovi annunci

Microsoft ha annunciato che il mese prossimo, il 15 novembre, si terrà uno speciale evento Xbox Anniversary Celebration, che viene descritto come uno "sguardo speciale ai 20 anni di Xbox".

Secondo quanto riferito, ulteriori dettagli verranno presto condivisi, ma questo evento non presenterà alcun nuovo annuncio: "Vi invitiamo a unirvi a noi il 15 novembre per celebrare il 20° anniversario di Xbox e Halo con una divertente trasmissione digitale per i fan di tutto il mondo. Anche se non annunceremo nuovi giochi, questa trasmissione per l'anniversario sarà un evento speciale guarda indietro a 20 anni di Xbox. Condivideremo presto maggiori dettagli, quindi restate sintonizzati".

Un'immagine pubblicata per l'occasione mostra che l'evento si svolgerà alle 19:00 di lunedì 15 novembre. Il team ha anche dichiarato in un messaggio ai fan: "mentre speriamo che vi uniate a noi per celebrare i 20 anni di storia di Xbox, sappiate che stiamo lavorando duramente sulla strada da percorrere e su cosa accadrà per i prossimi 20 anni".

Noi di Eurogamer seguiremo l'evento pertanto rimanete sintonizzati con noi per ulteriori informazioni.

Fonte: Xbox