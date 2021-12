Xbox Game Pass ha già confermato 31 giochi in arrivo dal day one nel 2022

Il servizio Xbox Game Pass di Microsoft ha avuto un anno di grande successo nel 2021, con alcuni dei giochi più grandi e acclamati dalla critica come Forza Horizon 5, Halo Infinite e Psychonauts 2, tra gli altri. Microsoft sta cercando di mantenere forte lo slancio di Xbox Game Pass nel nuovo anno, poiché è già stato confermato che ben 31 giochi arriveranno nel 2022.

Naturalmente, ci saranno molti più di 31 giochi aggiunti a Xbox Game Pass nel 2022, ma questi sono solo i titoli che sono stati annunciati finora. Non solo, ma i 31 giochi annunciati per Xbox Game Pass nel 2022 sono tutti i titoli day one. Pure Xbox ha compilato un elenco di tutti i giochi Xbox Game Pass annunciati in arrivo nel 2022 finora e, supponendo che nessuno venga rinviato al 2023, il prossimo anno dovrebbe essere ancora più ricco per il servizio in abbonamento.

Xbox Game Pass inizierà a gennaio con almeno tre titoli day one. Il primo è The Anacrusis il 13 gennaio, uno sparatutto cooperativo ispirato a Left 4 Dead in cui i giocatori esplorano un'astronave in stile retrò e combatteranno orde di letali alieni. Quindi il 20 gennaio vedrà il debutto di Pupperazzi e Windjammers 2.

The Anacrusis - 13 gennaio

Pupperazzi - 20 gennaio

Windjammers 2 - 20 gennaio

Shredders - febbraio

Edge of Eternity - 10 febbraio

Total War: Warhammer 3 - 17 febbraio

Weird West - 31 marzo

Warhammer 40,000: Darktide - primavera

STALKER 2: Heart of Chernobyl - 28 aprile

Midnight Fight Express - estate

Redfall - estate

Scorn - ottobre

Starfield - 11 novembre

A Plague Tale: Requiem - 2022

Atomic Heart - 2022

Bushiden - 2022

Chinatown Detective Agency - 2022

Crusader Kings 3 - 2022

Eiyuden Chronicle: Rising - 2022

Frog Detective: The Entire Mystery - 2022

Hello Neighbor 2 - 2022

Loot River - 2022

Nobody Saves The World - 2022

Party Animals - 2022

Pigeon Simulator - 2022

Replaced - 2022

Signalis - 2022

Slime Rancher 2 - 2022

Sniper Elite 5 - 2022

Somerville - 2022

Trek to Yomi - 2022

La stragrande maggioranza dei giochi Xbox Game Pass confermati per il 2022 finora non ha date di uscita precise, con poche eccezioni, come i nuovi giochi confermati per gennaio. STALKER 2 è attualmente previsto per il 28 aprile, oltre il promettente gioco indie Weird West che è previsto per il debutto su Game Pass il 31 marzo.

La maggior parte dei giochi proprietari di Microsoft attualmente non ha date di lancio, quindi è possibile che verranno utilizzati per completare il resto del 2022. Uno dei più grandi all'orizzonte è il gioco di ruolo sci-fi open world Starfield di Bethesda, che ha un data di uscita fissata all'11 novembre 2022.

Fonte: Gamerant.