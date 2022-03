Xbox Game Pass aggiunge 4 nuovi giochi. C'è anche Marvel's Guardians of the Galaxy

Microsoft aggiorna regolarmente Xbox Game Pass. Marzo 2022 ha già visto alcuni nuovi giochi raggiungere il servizio di abbonamento, tra cui Far: Changing Tides e Lightning Returns: Final Fantasy 13, e ora altri quattro giochi sono stati aggiunti alla line-up.

A partire da ieri, 10 marzo, Microsoft ha aggiunto altri quattro giochi, composti da tre giochi meno recenti e una nuova uscita day one. Il nuovo gioco Xbox Game Pass day one è un picchiaduro cooperativo chiamato Young Souls, che è tecnicamente disponibile per Stadia dall'anno scorso, ma sta uscendo solo ora per Xbox.

Insieme a Young Souls nel lotto di nuovi giochi Xbox Game Pass ci sono Kentucky Route Zero, Guardians of the Galaxy e la versione Xbox One di Lawn Mowing Simulator.

Guardians of the Galaxy è forse il gioco più allettante. Il titolo di Eidos Montreal e Square Enix è stato lanciato lo scorso anno con recensioni per lo più positive, portando a casa anche il Game Award per la Miglior Narrativa. E' uscito da solo circa cinque mesi a questo punto, quindi anche se non è un'uscita day one, aggiunge comunque un valore considerevole al servizio di abbonamento Game Pass. Dopotutto, Guardians of the Galaxy è ancora in vendita a prezzo pieno sugli store digitali, quindi potrebbe essere un vero affare.

Guardando al futuro, c'è ancora di più per gli abbonati a Xbox Game Pass a marzo. Ci sono altri giochi in arrivo questo mese, inclusa la versione console di Crusader Kings 3 e il nuovissimo gioco di ruolo d'azione Weird West.

Fonte: Gamerant.