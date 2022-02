Xbox Game Pass ha già 5 giochi day one confermati per marzo 2022

Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente tutti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass a marzo 2022, ma i precedenti annunci sulle date di uscita forniscono ai fan un'idea di cosa aspettarsi. Al momento, ci sono cinque giochi che gli abbonati a Xbox Game Pass possono aspettarsi di vedere aggiunti al servizio il prossimo mese, tutti in uscita dal day one.

Tenete presente che non si tratta di un elenco completo e questi titoli saranno probabilmente affiancati da molti altri giochi che devono ancora essere confermati. I giochi sono: FAR: Changing Tides (1 marzo), Shredders (17 marzo), A Memoir Blue (24 marzo), Crusader Kings 3 (29 marzo) e Weird West (31 marzo).

I giochi Xbox Game Pass del day one sono davvero ciò che rende speciale il servizio, poiché i fan possono ottenere l'accesso istantaneo a titoli nuovi di zecca senza dover pagare il prezzo pieno per i giochi.

Ancora una volta, quasi sicuramente ci saranno molti più nuovi giochi Xbox Game Pass aggiunti a marzo 2022 oltre a questi, ma questi cinque sono i titoli che sono stati annunciati finora. Oltre ai giochi day one, i nuovi titoli Game Pass di marzo 2022 saranno probabilmente costituiti anche da alcuni più vecchi, quindi gli abbonati dovranno attendere ancora un po' per scoprire ulteriori informazioni su tutto ciò che arriverà sul servizio il mese prossimo.

Fonte: Gamerant.