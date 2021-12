Xbox Game Pass riceverà altri 9 giochi questa settimana, inclusi Mortal Kombat 11 e Firewatch

Un nuovo lotto di titoli Xbox Game Pass è stato annunciato dal canale ufficiale Xbox On su YouTube.

Le nove nuove aggiunte dovrebbero arrivare tutte sul servizio il 16 dicembre e saranno tutte disponibili su console, PC e cloud.

Tra i giochi migliori, troviamo Firewatch, Mortal Kombat 11 e The Gunk.

I 9 titoli sono i seguenti:

Ben 10: Power Trip

Broken Age

Firewatch

The Gunk

Lake

Mortal Kombat 11

Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay

Race With Ryan

Transformers: Battlegrounds

Poiché questi giochi sono tutti previsti per il lancio il 16 dicembre e poiché questi annunci sono stati effettuati tramite Xbox On anziché tramite i soliti canali di Xbox, è possibile che ci siano più giochi pianificati per il servizio durante la seconda metà di dicembre.

Le uscite Game Pass aggiunte all'inizio di questo mese includono Final Fantasy XIII-2, Among Us, Stardew Valley, Lawn Mowing Simulator e Aliens: Fireteam Elite.

I titoli Xbox Game Pass del mese scorso includono Minecraft: Java e Bedrock Edition (PC), Unpacking (Cloud, console, PC), It Takes Two (Cloud, console, PC), Kill It with Fire (Cloud, console, PC) , Football Manager 2022 (PC), Football Manager 2022: Xbox Edition (Cloud, console, PC), Forza Horizon 5 (Cloud, console, PC) e Grand Theft Auto: San Andreas - The Definitive Edition (console).

I seguenti titoli usciranno da Xbox Game Pass il 15 dicembre: Beholder (Cloud, console), The Dark Pictures: Man of Medan (console, PC), Guacamelee! 2 (Cloud, console, PC), Wilmot's Warehouse (Cloud, console, PC), Unto The End (Cloud, console, PC) e Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Cloud, console, PC).

Fonte: VGC.