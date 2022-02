Xbox Game Pass e l'acquisizione di Activision rappresentano un pericolo per Adam Conover

Il noto comico Adam Conover di "Adam il Rompiscatole", show andato in onda nel 2015 e 2016, ha recentemente commentato la strategia di Microsoft con Xbox Game Pass e l'acquisizione di Activision Blizzard in un video su TikTok che ha fatto subito il giro della rete.

Conover si è detto particolarmente preoccupato per l'affare con Activision Blizzard e in generale si è dimostrato preoccupato per l'intera strategia del colosso di Redmond che ruota intorno a Game Pass che, secondo il comico, potrebbe diventare un serio pericolo per l'intero mercato. Questo perché Microsoft, attraverso il suo servizio e le sue enormi disponibilità, potrebbe distribuire i titoli a un prezzo molto più basso rispetto alla norma.

I 9,99 Euro mensili richiesti da Microsoft per XGP sono un prezzo troppo basso rispetto ai costi di produzione richiesti per un titolo oggigiorno e un sistema simile potrebbe essere sostenuto solo da Microsoft che ha, appunto, enormi risorse. La conseguenza, secondo il comico, è che la concorrenza non potrebbe mai replicare un'offerta del genere.

"Ho realizzato un breve video sul motivo per cui credo che l'affare Microsoft/Activision sia molto preoccupante. Microsoft può utilizzare il suo enorme vantaggio in denaro per vendere a tempo indeterminato giochi in perdita tramite GamePass, riducendo e monopolizzando il settore in stile Amazon".

I made a short video on why I believe the Microsoft/Activision purchase is a lot more worrying than many seem to think. TL;DW: Microsoft can use their massive cash advantage to indefinitely sell games at a loss via GamePass, undercutting & monopolizing the industry Amazon-style. pic.twitter.com/3RX6KFuT2i — Adam Conover (@adamconover) February 4, 2022

Qualcuno ha condiviso il punto di vista di Conover, ma ci sono altri, come Tom Warren di The Verge, che la pensano diversamente, ovvero che Microsoft non punta a costi molto minori rispetto alla concorrenza per il fatto che non ha bisogno di incassare denaro da Xbox Game Pass, mentre Sony e Nintendo devono continuare a distribuire prodotti a 60, 70 o 80 Euro:

"Ci sono motivi per essere preoccupati per i servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, ma l'idea di base che Microsoft non debba preoccuparsi di essere redditizia con la sua attività gaming è..." (aggiunta di emoticon "dubbiose")

there are reasons to be concerned about subscription services like Xbox Game Pass, but the basic idea that Microsoft doesn?t need to worry about being profitable with its gaming business is? ?? https://t.co/xr4QO55BkW — Tom Warren (@tomwarren) February 5, 2022

E voi che ne pensate? Siete d'accordo con Adam Conover?

