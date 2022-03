Xbox Game Pass, annunciati i giochi in arrivo nella seconda metà di marzo

Microsoft ha appena annunciato quali saranno i giochi che arriveranno nella seconda metà di marzo per tutti gli abbonati ad Xbox Game Pass. Come sempre i generi sono molto diversi tra loro, ecco l'elenco.

Shredders (Cloud, PC, e Xbox Series X|S) ID@Xbox - 17 marzo

Durante la realizzazione di un altro dei soliti video al Frozen Wood Resort, la promotrice Lisa vi fa un'offerta per un paio di video sponsorizzati. Vi dà un assaggio di un mondo del tutto nuovo fatto di snowboard, rider professionisti, motoslitte e ambienti incredibili da scoprire. Un evento su invito ha attirato nella zona un bel gruppo di rider professionisti. Con l'aiuto di Lisa, avete la possibilità di incontrarne alcuni, imparare qualche mossa e forse persino unirvi a loro nel grandioso evento. Shredders è una vera lettera d'amore allo snowboard.

The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos (Cloud, Console, e PC) ID@Xbox - 17 marzo

Entrate nell'universo fantasy dei bizzarri eroi di Dungeon of Naheulbeuk. Mettetevi a capo di una squadra di eroi goffi e improbabili in un impegnativo GDR strategico. Vivete un'avventura ricca di umorismo, sorprese e incontri divertenti. Siete pronti a tuffarvi in un GDR tattico pieno zeppo di fascino, umorismo e personaggi bizzarri?!

Tainted Grail: Conquest (Console) ID@Xbox - 22 marzo

Un originale ibrido tra un Roguelike con costruzione del mazzo e un RPG, rigiocabile all'infinito. Esplorate mappe sempre diverse, affrontate nemici letali e scoprite cos'è successo all'isola maledetta di Avalon.

Zero Escape: The Nonary Games (Cloud, Console, e PC) - 22 marzo

Un gruppo di estranei viene rapito e costretto a partecipare a un diabolico gioco di morte. Di chi ci si può fidare? La tensione sale mentre la situazione diventa sempre più grave. Riuscirete a trovare una via d'uscita da The Nonary Games? O pagherete il prezzo finale?

Norco (PC) ID@Xbox - 24 marzo

Giocate in prima persona all'avventura narrativa punta e clicca gotico meridionale ed esplorate i sobborghi che affondano e le verdeggianti paludi industriali di una Louisiana meridionale distorta. Vostro fratello Blake è scomparso all'indomani della morte di vostra madre. Nella speranza di trovarlo, dovrete seguire un androide della sicurezza in fuga attraverso le raffinerie, i centri commerciali e i canali di scolo della periferia di New Orleans.

F1 2021 (Console) EA Play - 24 marzo

Si spengono le luci e si parte! I membri di EA Play e Game Pass Ultimate possono vivere un'avvincente storia di F1, scendere in pista con la propria squadra e vivere l'ultima fantasia di ogni fan di Formula 1 mentre F1 2021 si unisce a una raccolta di giochi di corse disponibili su EA Play.

Crusader Kings III (Xbox Series X|S) ID@Xbox - 29 marzo

Vivete la vita di un sovrano medievale nel pluripremiato gioco di ruolo strategico di Paradox Development Studio, Crusader Kings III. Assumete la guida di una nobile famiglia medievale, aumentandone il potere e la reputazione di generazione in generazione. Quando un sovrano muore, viene sostituito da un erede che potrebbe avere abilità o interessi molto diversi, costringendovi a modificare i vostri piani a lungo termine.

Weird West (Cloud, Console e PC) ID@Xbox - 31 marzo

Weird West è una rivisitazione fantasy oscura del selvaggio West in cui uomini di legge e pistoleri condividono la frontiera con creature fantastiche, ognuna gioca con le proprie proprie regole e le proprie motivazioni peculiari.

Fonte: Xbox