Xbox Game Pass, annunciati i giochi in arrivo nella seconda metà di ottobre

Anche la seconda metà di questo mese vede l'arrivo di nuovi giochi all'interno di Xbox Game Pass. Ci sono un totale di 11 giochi che saranno disponibili e alcuni di loro lo saranno già al day one. Vediamo insieme l'elenco.

Into the Pit (PC, cloud e console) - disponibile ora

Into the Pit è un frenetico roguelite retro-FPS. Come membro di una famiglia di mistici cacciatori di tradizioni verrete convocati in un villaggio maledetto, attratti dalle voci di un portale demoniaco. Le magie oscure hanno sopraffatto il villaggio, tocca a voi salvare i sopravvissuti, far crescere i vostri poteri e viaggiare.

Outriders per PC - disponibile ora

Outriders è uno shooter GdR cooperativo da 1 a 3 giocatori ambientato in un universo fantascientifico oscuro e spietato. Con una storia intricata in un mondo estremamente diversificato, lascerete i bassifondi e le baraccopoli di First City alle spalle e attraverserete foreste, montagne e deserti alla ricerca della fonte di un misterioso segnale.

Dragon Ball FighterZ (Cloud e Console) - 21 ottobre

Dragon Ball FighterZ contiene tutto ciò che ha reso famosa la serie Dragon Ball: scontri senza limiti fra guerrieri potentissimi. In collaborazione con Arc System Works, il gioco offre grafica da Anime, con tecniche di combattimento facili da apprendere, ma difficili da padroneggiare.

Echo Generation (Cloud, Console, e PC) - 21 ottobre

I misteri spettrali abbondano mentre guidate una banda disordinata di bambini per combattere creature mostruose ed esplorare il lato soprannaturale della vostra città natale. Tuffatevi in questo straordinario gioco di avventura a turni e affrontate gli extraterrestri per scoprire il vero significato di casa in Echo Generation.

Everspace 2 (Game Preview) (PC) - 21 ottobre

Everspace 2 è un frenetico sparatutto spaziale per giocatore singolo con esplorazioni significative nello spazio e sui pianeti, tonnellate di loot, elementi RPG, estrazione e creazione. Sarà possibile provare in anteprima il gioco solo su PC.

Age of Empires IV (PC) - 28 ottobre

Uno dei giochi di strategia in tempo reale più amati di sempre torna alla sua antica gloria con Age of Empires IV, mettendovi al centro di epiche battaglie storiche che hanno plasmato il mondo. Age of Empires IV è un gioco di strategia in tempo reale evoluto per una nuova generazione, e porta con sé modi innovativi, oltre a quelli consueti, di espandere il vostro impero in vasti paesaggi con la strabiliante nitidezza del 4K.

Alan Wake's American Nightmare (Console e PC) - 28 ottobre

Una trama avvincente, orde di agghiaccianti nemici, una potenza di fuoco devastante e gli splendidi paesaggi dell'Arizona, combinati con una nuova modalità di gioco, in un un titolo imperdibile tanto per i fan di vecchia data di Alan Wake che per i nuovi giocatori.

Backbone (Console) - 28 ottobre

Backbone è un'avventura/gioco di ruolo poliziesco post-noir. Diventate il procione investigatore privato Howard Lotor, interrogate un pittoresco cast di personaggi, raccogliete le prove ed esplorate una Vancouver distopica abitata da animali.

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console e PC) - 28 ottobre

Bassmaster Fishing 2022, il videogioco ufficiale, porterà il brivido della pesca competitiva su Xbox One e Xbox Series X|S. Immergetevi nei contenuti con licenza completa della serie Bassmaster, dagli eventi amatoriali a quelli d'élite.

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console e PC) - 28 ottobre

Nongunz è un gioco platform roguelike. Tenebroso sia nell'azione di gioco che nel tema, è un mistero che richiede sacrificio. Ricostruita da zero, l'edizione Doppelganger è una versione rimasterizzata dell'originale, e viene pubblicata su console per la prima volta in assoluto. Presenta due nuovissime modalità: Arena e Cooperativa locale.

The Forgotten City (Cloud, Console e PC) - 28 ottobre

Viaggiate 2.000 anni indietro nel tempo e svelate il mistero che avvolge questa città romana maledetta, un luogo in cui tutti muoiono appena qualcuno compie un peccato. Sfruttate il suo letale loop temporale, interrogate gli abitanti, esplorate e risolvete enigmi.

Fonte: Xbox