Xbox Game Pass: Atomic Heart, Scorn e Somerville in un leak che svelerebbe le date di uscita

Negli ultimi anni Microsoft e Phil Spencer sono riusciti a prendere il volo grazie non solo al lancio di Xbox Series X/S ma anche grazie alla serie di giochi esclusivi come Halo Infinite, Forza Horizon 5 o Microsoft Flight Simulator. Oltre a questo, le acquisizioni di Bethesda e Activision Blizzard sono state grandi bombe per l'industria videoludica, senza dimenticare della punta di diamante della società, ovvero Xbox Game Pass.

Con un anno che sembra essere più tranquillo del 2021 in termini di uscite esclusive, recentemente sarebbero trapelate le date di alcuni giochi che arriveranno su Xbox Game Pass nel 2022. Questa fuga di notizie è stata condivisa dal noto Idle Sloth tramite Twitter, scoperto inizialmente dall'utente Sullivan tramite Steam.

Tra questo interessante elenco troviamo giochi attesissimi come Scorn, che avrebbe una data di uscita il 7 ottobre 2022. Somerville dovrebbe uscire il 20 aprile, mentre Atomic Heart è programmato per il 22 giugno. Tutti questi giochi elencati arriveranno su Xbox Game Pass nel 2022, anche se alcuni di essi sono già confermati, come appunto Atomic Heart, ad esempio.

(Leaked) #XboxGamePass games for 2022 datamined from Steam revealed some internal release dates. A lot of these could be placeholders or just released windows. ??



Credit to Sullivan for the find ? pic.twitter.com/gdtgEfhKC2 — Idle Sloth?? (@IdleSloth84) March 16, 2022

Questo elenco di Steam ricorda da vicino i giochi trapelati dal servizio GeForce Now di Nvidia. Non solo i giochi in arrivo su Xbox Game Pass sono nel mirino, ma anche Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri avrebbe una data di uscita su PC.