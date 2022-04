Xbox Game Pass, in arrivo alcuni Call of Duty e Diablo?

Come molti di voi ricorderanno, all'inizio di quest'anno, Microsoft ha annunciato l'acquisizione di Activision Blizzard ad una cifra che si attesta sui 70 miliardi di dollari, rendendolo così l'acquisto più grande e costoso fino ad oggi. Tutti attendono con impazienza nuovi dettagli su questa acquisizione, che non sarà svelata fino a quando non diventerà effettiva.

Nonostante i pochi dettagli che gli alti funzionari di Xbox sono stati in grado di rivelare, Phil Spencer ha confermato che Microsoft avrebbe aggiunto il maggior numero possibile di giochi Activision Blizzard all'interno di Xbox Game Pass, come è successo per i titoli Bethesda al completamento dell'acquisizione di ZeniMax Media. Per questo sembra ormai che questo momento possa avvicinarsi, visto che Microsoft Store avrebbe lasciato diversi indizi sul possibile arrivo di giochi Activision Blizzard su Xbox Game Pass.

Black Ops Cold War, Modern Warfare e Modern Warfare Remastered sono tre giochi Call of Duty oltre a Diablo 2: Resurrected che sono attualmente elencati sotto Xbox Game Pass Deals e l'account Twitter ModernWarzone lo ha condiviso su Twitter.

NEW: Some Activision games (Call of Duty) have been spotted on the Xbox Game Pass Deals page.



They aren?t currently available with gamepass but a similar situation occurred with Bethesda titles before they were added to game pass shortly after.



Something to keep an eye on. ? pic.twitter.com/IboWnW436z — ModernWarzone (@ModernWarzone) March 31, 2022

Va da sé che potrebbe essere semplicemente un errore, visto che l'acquisizione di Activision Blizzard non è ancora stata finalizzata (e ci vorrà ancora un po'). Ad ogni modo, se fosse vero, aspettiamoci un eventuale annuncio ufficiale dai canali social di Microsoft.

