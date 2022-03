Xbox Game Pass cala di prezzo! Ma non in Italia

Xbox Game Pass è un successo mondiale ma in alcuni paesi emergenti, sembra si voglia fare ancor di più. Microsoft è intenzionata a conquistare molte più fette del mercato asiatico, non solo in Giappone, magari con acquisizioni di team nipponici ma anche in India, uno dei mercati più in espansione al mondo e che ha subito un boom proprio negli ultimi anni.

Anche lì Xbox Game Pass è un servizio che vanta buoni numeri ma come detto, si vuol fare di più e questo "di più" va a colpire il portafogli con un netto taglio del prezzo dell'abbonamento di un bel 30%, sia per i servizi base sia per la versione Ultimate. Questo significa l'inizio dei tagli anche in occidente?

Purtroppo non sembrano essere queste le intenzioni di Microsoft, almeno per il momento. In questi casi infatti è il contesto l'elemento centrale ed è indubbio che oltre al fatto che il mercato videoludico è già una realtà consolidata dalle nostre parti, lo è anche il Game Pass, che continua a vedere aumentati i suoi utenti con condizioni più che favorevoli per noi occidentali. Insomma, sarebbe bello avere il taglio del 30% anche qui ma non possiamo comunque lamentarci.

Fonte: Windowscentral.com