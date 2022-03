Xbox Game Pass e abbonamenti: per un analista il 'modello Netflix' rimarrà solo una fetta del mercato dei videogiochi

Microsoft continua ad accumulare studi per Xbox Game Pass e molti grandi attori del settore stanno inseguendo il cloud streaming. Questo potrebbe portare ai "Netflix dei videogiochi" senza che nessuno acquisti più giochi fisici. Tuttavia, l'analista Piers Harding-Rolls ha dei dubbi al riguardo.

In un discorso alla GDC 2022, Harding-Rolls ha consigliato agli sviluppatori di giochi di tenere in prospettiva l'ascesa dei servizi in abbonamento, considerando che attualmente è un argomento di conversazione molto più ampio rispetto al settore reale: secondo la società di dati Ampere Analysis, dove Harding-Rolls esegue ricerche sui giochi, gli abbonamenti rappresentano attualmente il 4% del mercato totale dei giochi. Prevede che sarà dell'8,4% entro il 2027: una quantità significativa di denaro, ma pur sempre una piccola fetta nel suo insieme.

Harding-Rolls sottolinea inoltre che il numero totale di giochi Game Pass è piuttosto piccolo e non è cresciuto molto di recente. Dopo che i giochi EA Play sono stati aggiunti a marzo dello scorso anno, il servizio si è attestato a poco meno di 500 giochi. Il successo di Game Pass è attribuito principalmente alla novità dei giochi disponibili su di esso.

Anche Netflix ha iniziato in piccolo e ora ha oltre 200 milioni di abbonati, ma Harding-Rolls sottolinea che giochi e video sono diversi l'uno dall'altro in alcuni aspetti importanti. Il più grande è che, come categoria, i giochi oggi fanno la maggior parte dei loro soldi dopo che le persone ci stanno già giocando. Secondo i dati di Ampere, il 79% della spesa per videogiochi nel 2021 proveniva da transazioni in-game in giochi free-to-play e a pagamento. Questo tipo di comportamento non esiste per Netflix o Spotify.

In ogni caso, secondo Harding-Rolls "gli abbonamenti non diventeranno il modello di monetizzazione dominante nel settore dei giochi, come hanno fatto progressivamente nei settori dei video e della musica".

Fonte: PCGamer.