Xbox Game Pass tra addii dolorosi e nuovi arrivi nel mese di febbraio

Xbox Game Pass si aggiorna su console e PC per il mese di febbraio, che vedrà l'abbandono di pezzi da novanta in favore di titoli dal meno clamore ma in cui spicca la campagna single player di Crossfire X, realizzata da Remedy.

Proprio un gioco di Remedy abbandonerà il catalogo, il memorabile Control che assieme a The Medium, nell'ultimo anno, hanno raccolto molti nuovi giocatori grazie all'abbonamento. Questo dunque è quello che lascerà Xbox Game Pass a partire dal 15 febbraio:

Control (Cloud, Console, PC)

Code Vein (Cloud, Console, PC)

Final Fantasy XII: The Zodiac Age (Console, PC)

The Medium (Cloud, Console, PC)

Project Winter (Cloud, Console, PC)

The Falconeer (Cloud, Console, PC)

Ma per quello che esce c'è sempre qualcosa che entra, con Skul: l'Hero Slayer che si presenta come un ottimo roguelike e Contrast sempre molto interessante, ma un po' datato. Come detto all'inizio, le attenzioni sono tutte rivolte a Crossfire X, con una campagna che vede Remedy in prima linea, anche se lontana dagli stilemi narrativi classici a cui ci ha abituati. Desta comunque grande curiosità. Di seguito la lista completa dei nuovi titoli in arrivo:

3 febbraio

Contrast (Cloud, Console)

Dreamscaper (Cloud, Console, PC)

Telling Lies (Cloud, Console, PC)

10 febbraio

Besiege, via game preview (Cloud, Console, PC)

CrossfireX (Console)

Edge of Eternity (Cloud, Console, PC)

Skul: the Hero Slayer (Cloud, Console, PC)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Cloud, Console, PC)

14 Febbraio

Ark: Ultimate Survivor Edition (Cloud, Console, PC)

Infernax (Cloud, Console, PC)

Fonte: kotaku.com