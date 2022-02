Xbox Game Pass, in arrivo cose 'molto interessanti' per Aaron Greenberg

Nei giorni scorsi Aaron Greenberg, responsabile comunicazione e marketing di Xbox, ha partecipato a un evento a Bogotá, in Colombia, dove ha avuto il tempo di rispondere ad alcune domande dei fan. Oltre ai progetti futuri di The Coalition, Greenberg ha avuto modo di parlare dell'unione con Activision Blizzard.

"Non possiamo dire molto a riguardo, ma posso dirvi che ci sono cose molto interessanti in arrivo su Xbox e Xbox Game Pass che entusiasmeranno i giocatori", ha risposto Greenberg a una delle domande di Xbox Studio. Il manager non ha parlato di alcun gioco specifico, ma si prevede che nei prossimi mesi i giochi Activision Blizzard inizieranno ad arrivare su Xbox Game Pass, come la serie Call of Duty, Crash, Spyro, Overwatch o Diablo.

Per quanto riguarda altri giochi dell'azienda che non sono su Xbox e potrebbero arrivare in futuro, la cosa più logica sarebbe pensare a World of Warcraft, come suggeriscono le indiscrezioni, anche se nulla è confermato. Blizzard ha invece annunciato qualche settimana fa lo sviluppo di una nuova IP survival e si vocifera che potrebbe avere un altro progetto non annunciato.

Vedremo se bisognerà aspettare l'estate del 2023, quando il processo di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft si concluderà, oppure inizieremo a vedere qualcosa già da quest'anno.

